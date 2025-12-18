Ярмолюк зупинився за крок від півфіналу Кубка англійської ліги
Брентфорд поступився Манчестер Сіті
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Ман Сіті в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. зустрічався з Брентфордом. Матч у Манчестері завершився з рахунком 2:0.
Команда Хосепа Гвардіола забила по голу в кожному з таймів. Спочатку вдалося відзначитись Шеркі, а по перерві Савіньо забезпечив Манчестер Сіті вихід до півфіналу.
Хавбек збірної України Єгор Ярмолюк відіграв за Брентфорд 87 хвилин.
Кубок англійської ліги. Чвертьфінал
Манчестер Сіті - Брентфорд 2:0
Голи: Шеркі, 32, Савіньо, 67