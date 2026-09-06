Обамеянг очолив рейтинг найрезультативніших гравців топчемпіонатів Європи. Відео
Ніхто не оформлював більше гольових дій, ніж габонець
37-річний нападник Депортіво П’єр-Емерік Обамеянг яскраво розпочав сезон 2026/27. Габонський форвард відзначається результативними діями в кожному турі Ла Ліги.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200%На сайт
Ліцензія: КРАІЛ №364 від 03.11.2023. Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
У виїзному матчі четвертого туру проти Вільярреала, який завершився перемогою Депортіво з рахунком 3:2, Обамеянг став головним героєм зустрічі. На його рахунку дві результативні передачі та переможний гол, який встановив остаточний результат.
До цього нападник забивав у кожному з трьох стартових матчів чемпіонату. Обамеянг відзначився в поєдинках проти Ельче – 1:1, Малаги – 1:1, а також Валенсії – 3:1.
Таким чином, габонець забив у всіх чотирьох стартових турах Ла Ліги. Його результативність стала однією з головних сенсацій початку сезону.
Наразі в топ-5 європейських чемпіонатів немає футболіста, який мав би більше результативних дій, ніж Обамеянг. Нападник Депортіво випереджає вінгера Барселони Рафінью, який також взяв участь у шести голах своєї команди.
Завдяки впевненій грі Обамеянг залишається одним із найрезультативніших футболістів старту сезону та допомагає Депортіво боротися за високі позиції в чемпіонаті Іспанії.
Ла Ліга, четвертий тур
Вільярреал – Депортиво 2:3
Голи: Пепе, 19, Траоре, 76 (автогол) – Луїсмі, 43, Еддашурі, 79, Обамеянг, 88
Відео: MEGOGO