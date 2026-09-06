У виїзному матчі четвертого туру проти Вільярреала, який завершився перемогою Депортіво з рахунком 3:2, Обамеянг став головним героєм зустрічі. На його рахунку дві результативні передачі та переможний гол, який встановив остаточний результат.

До цього нападник забивав у кожному з трьох стартових матчів чемпіонату. Обамеянг відзначився в поєдинках проти Ельче – 1:1, Малаги – 1:1, а також Валенсії – 3:1.

Таким чином, габонець забив у всіх чотирьох стартових турах Ла Ліги. Його результативність стала однією з головних сенсацій початку сезону.

Наразі в топ-5 європейських чемпіонатів немає футболіста, який мав би більше результативних дій, ніж Обамеянг. Нападник Депортіво випереджає вінгера Барселони Рафінью, який також взяв участь у шести голах своєї команди.

Завдяки впевненій грі Обамеянг залишається одним із найрезультативніших футболістів старту сезону та допомагає Депортіво боротися за високі позиції в чемпіонаті Іспанії.

Ла Ліга, четвертий тур

Вільярреал – Депортиво 2:3

Голи: Пепе, 19, Траоре, 76 (автогол) – Луїсмі, 43, Еддашурі, 79, Обамеянг, 88

Відео: MEGOGO