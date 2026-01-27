Павло Василенко

Оболонь повідомила про завершення співпраці з 24-річним центрбеком Валерієм Дубком після двох з половиною років у клубів.

За даними Transfermarkt, футболіст отримав статус вільного агента.

24-річний футболіст був частиною команди з моменту виходу в УПЛ. В період з 2023 по 2025 рік захисник відіграв 69 матчів, забив один гол і віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 готовий викупити Дубка в Оболоні за 100 тисяч доларів, у якого залишалось півроку діючого контракту.

Дубко в поточному сезоні провів за Оболонь 16 матчів у всіх турнірах, в яких результативно не відзначався.