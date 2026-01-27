Оболонь припинила співпрацю з ключовим гравцем команди
Футболіст отримав статус вільного агента
6 хвилин тому
Фото - ФК Оболонь
Оболонь повідомила про завершення співпраці з 24-річним центрбеком Валерієм Дубком після двох з половиною років у клубів.
За даними Transfermarkt, футболіст отримав статус вільного агента.
24-річний футболіст був частиною команди з моменту виходу в УПЛ. В період з 2023 по 2025 рік захисник відіграв 69 матчів, забив один гол і віддав два асисти.
Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 готовий викупити Дубка в Оболоні за 100 тисяч доларів, у якого залишалось півроку діючого контракту.
Дубко в поточному сезоні провів за Оболонь 16 матчів у всіх турнірах, в яких результативно не відзначався.
