Сенегальський нападник Ланса Абдалла Сіма став головним героєм матчу 12-го туру чемпіонату Франції проти Анже. У виїзній зустрічі його команда перемогла з рахунком 5:2, а всі п’ять голів гостей забив саме 25-річний форвард.

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Для Сіми цей поєдинок мав особливе значення: раніше він виступав за Анже на правах оренди. Тепер нападник повернувся на поле колишнього клубу як суперник і провів найрезультативніший матч у своїй кар’єрі.

Анже двічі виходив уперед завдяки голам Аміна Ель-Уаззані, проте втримати перевагу господарям не вдалося. Сіма розпочав свою гольову серію на 43-й хвилині, а після перерви ще чотири рази вразив ворота колишньої команди – на 64-й, 70-й, 76-й та 81-й хвилинах. Усі п’ять м’ячів він забив протягом 38 хвилин.

Пента-трик сенегальця став рідкісним досягненням для Ліги 1. Востаннє футболіст забивав п’ять голів в одному матчі французького чемпіонату в жовтні 2014 року – тоді це вдалося Карлосу Едуарду. Результативність Сіми також допомогла новим тренерам Ланса здобути першу перемогу в чемпіонаті.

Завдяки успіху в Анже Ланс перервав безвиграшну серію в Лізі 1. Команда набрала 17 очок і піднялася на сьоме місце в турнірній таблиці. Анже залишився з вісьмома балами на 17-й позиції – у зоні вильоту.

Ліга 1, 11-й тур

Анже – Ланс 2:5

Голи: Ель-Уаззані, 20, 48 – Сіма, 43, 64, 70, 76, 81

Анже: Лопеш, Раолісо, Лефор, Камара, Біумла (Сбай 73), Калулу (Аркю 83), Белхдім, ван ден Бумен (Джибірін 83), Белькебла, Петер (Аллевіна 90), Ель-Уаззані (Мутон 83)

Ланс: Ріссер, Чавес, Байду, Тодібо (Ганіу, 73), Абдулхамід, Кюїзанс (Тітрауї, 62), Айдара (Булатович, 84), Юдоль, Товен, Суареш (Сотока, 62), Сіма (Іванович, 84)

Попередження: Белькебла 54 – Айдара 40

Відео: MEGOGO