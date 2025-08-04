Павло Василенко

За даними A Bola, саудівський клуб Аль-Наср зацікавлений у підписанні півзахисника Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша. Клуб Ер-Ріяду вже зв'язався з португальським футболістом.

Присутність Жорже Жезуса та Кріштіану Роналду в Аль-Насрі можуть стати вирішальним фактором у майбутньому переході Бруну Фернандеша до Саудівської Аравії. Бруну дебютував у лісабонському Спортінгу під керівництвом Жезуса. Крім того, його товариш по команді Жоау Феліш також нещодавно приєднався до Аль-Насра.

Хоча Манчестер Юнайтед прагне зберегти свого капітана, саудівці готові інвестувати значну суму, щоб отримати його. Вважається, що Кріштіану Роналду особисто розмовляв зі своїм добрим другом, щоб переконати його прийняти пропозицію.

Бруну Фернандеш нещодавно відхилив надзвичайно вигідну пропозицію від Аль-Хіляля після розмови з родиною та керівництвом Манчестер Юнайтед. Саудівський клуб був готовий запропонувати за півзахисника 120 мільйонів євро.