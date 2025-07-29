Саудівський клуб Аль-Наср зацікавився трансфером лівого захисника Челсі Марка Кукурельї. Як повідомляє Marca, клуб із Ер-Ріяда вже готує офіційну пропозицію щодо переходу іспанця.

Деталі потенційної угоди наразі не розголошуються, однак джерело зазначає, що це буде пропозиція, від якої буде важко відмовитися.

Попри це, сам Кукурелья наразі налаштований залишитися в Англії. Водночас у Аль-Насрі йому обіцяють статус одного з лідерів нової команди.

Тим часом головний тренер лондонців Енцо Мареска розглядає іспанського фулбека як фундаментального гравця майбутнього складу.

Нагадаємо, Аль-Наср також близький до завершення трансферу нападника Барселони Жоау Фелікса.