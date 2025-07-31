Павло Василенко

Український нападник римської Роми Артем Довбик може покинути італійський клуб у літнє трансферне вікно. На футболіста претендують кілька відомих команд.

Довбик, схоже, не входить у плани нового головного тренера Роми Джан П'єро Гасперіні. Раніше була інформація, що форвард збірної України входить у сферу інтересів Лідса, Вільярреала, Ювентуса і Мілана.

Джан П'єро Гасперіні. Фото: ФК Рома

Сайт XSPORT звернувся до скаута Алекса Великих, який спеціалізується на італійському футболі, з проханням оцінити ймовірність відходу Довбика з Роми в інший клуб.

«Чутки про інтерес до Артема з боку великих клубів Італії пов'язані з двома причинами. З одного боку, головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні хотів іншого форварда і клуб нещодавно придбав ірландського нападника Евана Фергюсона, а з іншого боку є певний вакуум великих центрфорвардів в Італії і тут доля Артема, як і кандидатура Душана Влаховича з Ювентуса, можливо десь впливають один на одного. Римський клуб розглядав варіант з обміном гравців».

Також експерт поділився думкою, як складеться новий сезон для Довбика.

«Говорячи про те, як може скластися другий сезон для Довбика в Серії А, потрібно зробити поправку на те, де саме, в якій команді, він може зіграти. Якщо мова йде про Рому, то другий сезон стане вирішальним для визначення майбутнього гравця в Серії А, і знаючи методи роботи Гасперіні з футболістами, тут важливо буде втриматися в рамках вимог тренера щодо обсягу роботи і якості прийняття зауважень, які будуть іноді навіть дуже особисті і прямі. А ось якщо відбудеться перехід в інший клуб того ж чемпіонату, то тут потрібно дивитися, до якого тренера він може потрапити. Наприклад, до досвідченого і більш довірливого до творчості самих гравців Массіміліано Аллегрі (наставник Мілана) або до більш жорсткого в стандартизаційних схемах і вимогах морально-вольового плану Ігора Тудора (головний тренер Мілана). Але клубні завдання також можуть впливати. Так що все залежить від того, в якій команді гратиме Довбик. Можу додати, що Артем добре провів дебютний сезон у Серії А і тепер йому доведеться доводити свої претензії на лідерство в Ромі, якщо він не буде проданий цього літа».

Довбик у минулому сезоні забив 17 м'ячів і віддав дві результативні передачі в 45 матчах за Рому.

Артем Довбик. Фото: ФК Рома

Контракт Артема з римським клубом діє до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює вартість нападника в 30 мільйонів євро.

У Серії А команда Гасперіні стартує 23 серпня поєдинком проти Болоньї.