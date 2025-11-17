«Трубін витягнув Україну!». Воротар Бенфіки отримав порцію компліментів
Анатолій зробив кілька важливих сейвів
близько 1 години тому
Фото - УАФ
Ексворотар Динамо та збірної України оцінив перформанс голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна в заключному матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії (2:0).
Можливо, це звучатиме як воротарська солідарність, але я вважаю, за всієї поваги до кожного без винятку гравця збірної, що сьогодні саме Трубін витягнув нашу команду в плей-офф, - написав Бойко в Instagram.
Збірна України впевнено переграла Ісландію та з другого місця вийшла до плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Наступний суперник синьо-жовтих визначиться шляхом жеребкування.