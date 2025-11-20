Півзахисник Бенфіки та збірної України Георгій Судаков може пропустити матч 1/16 фіналу Кубка Португалії проти Атлетико через м'язову травму.

Як повідомляє Record, тривоги щодо стану гравця немає, проте тренерський штаб розглядає можливість надати йому відпочинок, аби повністю відновитися до гри проти Аякса у Лізі чемпіонів.

У сезоні 23-річний хавбек провів 14 матчів у всіх турнірах, забив три голи та зробив дві результативні передачі. Поєдинок Кубка Португалії Бенфіка - Атлетіко пройде у п'ятницю, 21 листопада.

Раніше форвард Бенфіки опинився під слідством у Данії.