Павло Василенко

Аталанта офіційно оголосила про розлучення з головним тренером Іваном Юричем після домашньої поразки з рахунком 0:3 від Сассуоло в неділю.

Юрич залишає Аталанту на 13-му місці в турнірній таблиці Серії А, маючи на своєму рахунку лише дві перемоги у чемпіонаті з 11 матчів.

Команда програла два останні матчі Серії А після шести нічиїх поспіль у чемпіонаті. Це означає, що в останніх восьми матчах вищого дивізіону Італії команда набрала лише шість очок.

Раніше була інформація, що Аталанта вже знайшла нового тренера. Переговори з колишнім наставником Фіорентини та Монци Раффаеле Палладіно пройшли успішно.