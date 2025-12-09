Сергій Разумовський

Рух сенсаційно здолав Полісся в матчі 15‑го туру української Прем'єр ліги з мінімальним рахунком 1:0 та продовжив свою вдалу серію в очних протистояннях із житомирянами. Для львівян цей суперник уже перетворився на дуже зручного: у шести офіційних матчах між клубами Рух має в активі чотири перемоги та дві нічиї, а загальний рахунок зустрічей 8:2. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Автором єдиного та вирішального гола став Юрій Копина, добре знайомий Руслану Ротаню ще за спільною роботою в Олександрії: півзахисник потужним ударом уразив дальній кут воріт гостей із Житомира. Цей м’яч не лише приніс львівянам третю поспіль перемогу в чемпіонаті, а й перервав рекордну клубну суху серію Полісся, яка до старту зустрічі сягала вражаючих 648 хвилин без пропущених голів.

Для житомирської команди поразка у Львові стала вже десятою гостьовою невдачею в рамках УПЛ. Рух, навпаки, використав цю гру, щоб позбутися власних негативних тенденцій: львівяни перервали затяжну серію домашніх поєдинків із пропущеними мячами, зупинившись за крок від повторення клубного антирекорду (8 матчів і 18 пропущених голів). Окрім того, команда продовжила вражаючу домашню безнічийну серію, яка тепер налічує вже вісім зустрічей поспіль. Здобута перемога над одним із лідерів поточного чемпіонату додає Руху впевненості й зміцнює його репутацію як дуже небезпечного суперника на власному полі.

У турнірній таблиці Премєр ліги Полісся після цієї поразки залишилося з 27 очками і тепер відстає від дуету лідерів у складі ЛНЗ та Шахтаря вже на п’ять балів, ускладнюючи собі боротьбу за найвищі місця. Рух завдяки здобутим трьом очкам набрав 16 пунктів і вперше за тривалий період зумів залишити небезпечну зону, зробивши важливий крок у напрямку більш спокійного продовження сезону.

Нагадаємо, матч отримав присмак скандальності. Представники Полісся жорстко розкритикували головного арбітра за вилучення Олександра Андрієвського.