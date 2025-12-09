Житомирське Полісся продовжило контракт із одним зі своїх лідерів. У команді Руслана Ротаня у кількох гравців підходять до закінчення угоди, проте клуб прагне зберегти ключових футболістів «вовків».

Спортивний журналіст Ігор Бурбас повідомив у своєму телеграм-каналі, що центральний захисник Едуард Сарапій залишиться у складі, а його новий контракт розрахований на чотири роки.

Після першого кола Полісся посідає третє місце у чемпіонаті України, набравши 27 очок. Цього сезону Сарапій провів за команду 22 матчі та забив два голи.

Раніше тренер Полісся підсумував сенсаційну поразку від Руху.