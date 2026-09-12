Українська Прем’єр-ліга ухвалила рішення перенести на невизначену дату матч шостого туру чемпіонату України між Кривбасом та Харковом. Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

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Поєдинок мав розпочатися о 13:00, однак команди так і не вийшли на поле. Причиною стала повітряна тривога, оголошена у Кривому Розі.

Після першого сигналу про небезпеку футболісти та представники команд були змушені залишити стадіон і перейти до безпечного місця. Згодом у місті оголосили відбій, тому клуби розпочали підготовку до старту зустрічі. Втім, невдовзі пролунала нова повітряна тривога, через яку проведення матчу знову стало неможливим.

Після консультацій між представниками Кривбасу, Харкова та УПЛ сторони дійшли висновку, що зіграти матч цього дня вже не вдасться. Нову дату проведення зустрічі оголосять пізніше.

Ситуація з повітряними тривогами залишалася складною і в інших регіонах України. Станом на 17:00 російська армія запустила лише по Київській області 50 БПЛА. Тривога також триває у Дніпропетровській та Рівненській областях.

У Рівненській області на 18:00 заплановано матч Верес – Кудрівка. Проведення цього поєдинку через безпекову ситуацію також під загрозою.