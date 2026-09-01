Павло Василенко

Вінгер Челсі Михайло Мудрик перейшов до Тоттенгема в оренду до кінця сезону з опціоном викупу за 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

We are delighted to announce the signing of Ukraine international forward Mykhailo Mudryk on a season-long loan ✍️



🔗 https://t.co/sTK5X6I4wJ pic.twitter.com/NmK8jJTtm8 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026

25-річний українець не грав у змагальних іграх з листопада 2024 року після нещодавнього розслідування справи про допінг.

У Тоттенгемі Мудрик повернеться до роботи з італійським тренером Роберто Де Дзербі, під керівництвом якого виступав у Шахтарі у 2021-2022 роках.

Наразі нова команда українця посідає останнє, 20-е місце в турнірній таблиці АПЛ, програвши два стартові тури чемпіонату.