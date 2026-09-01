Офіційно: Мудрик – гравець Тоттенгема
Відомі деталі переходу українця
Фото - ФК Тоттенгем
Вінгер Челсі Михайло Мудрик перейшов до Тоттенгема в оренду до кінця сезону з опціоном викупу за 75 мільйонів фунтів стерлінгів.
25-річний українець не грав у змагальних іграх з листопада 2024 року після нещодавнього розслідування справи про допінг.
У Тоттенгемі Мудрик повернеться до роботи з італійським тренером Роберто Де Дзербі, під керівництвом якого виступав у Шахтарі у 2021-2022 роках.
Наразі нова команда українця посідає останнє, 20-е місце в турнірній таблиці АПЛ, програвши два стартові тури чемпіонату.