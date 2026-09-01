Не Мудриком єдиним. Тоттенгем підпише ще одного гравця Челсі
Два гравці синіх будуть захищати кольори іншого лондонського клубу в новому сезоні
Тоттенгем досяг домовленості з Челсі щодо переходу двадцятивосьмирічного англійського центрального захисника Тосіна Адарабіойо. Про це повідомили інсайдер Фабріціо Романо та журналіст The Athletic Девід Орнштейн.
За інформацією Орнштейна, йдеться про повноцінний трансфер, а не оренду. Лондонські клуби вже погодили основні умови переходу, а сам футболіст домовився з Тоттенгемом щодо особистого контракту.
Для завершення угоди Адарабіойо залишилося пройти медичний огляд і підписати контракт із новим клубом. Після цього Тоттенгем зможе офіційно оголосити про перехід захисника.
Тосін є гравцем Челсі з липня 2024 року. Він приєднався до команди на правах вільного агента після завершення контракту з Фулгемом, за який виступав упродовж попереднього етапу кар’єри.
Минулого сезону Адарабіойо провів 29 матчів на клубному рівні та забив два голи. У Тоттенгемі англієць має посилити центральну зону оборони й додати конкуренції за місце в основному складі.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем також орендує в Челсі українського вінгера Михайла Мудрика.