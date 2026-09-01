Сергій Разумовський

Тоттенгем досяг домовленості з Челсі щодо переходу двадцятивосьмирічного англійського центрального захисника Тосіна Адарабіойо. Про це повідомили інсайдер Фабріціо Романо та журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

🚨 Tottenham Hotspur reach agreement with Chelsea to sign Tosin Adarabioyo. Permanent move from #CFC; personal terms done + permission granted to take #THFC medical. Mykhailo Mudryk loan agreed between clubs - personals still need finalising @TheAthleticFC https://t.co/hxaY6EXFWN — David Ornstein (@David_Ornstein) August 31, 2026

За інформацією Орнштейна, йдеться про повноцінний трансфер, а не оренду. Лондонські клуби вже погодили основні умови переходу, а сам футболіст домовився з Тоттенгемом щодо особистого контракту.

Для завершення угоди Адарабіойо залишилося пройти медичний огляд і підписати контракт із новим клубом. Після цього Тоттенгем зможе офіційно оголосити про перехід захисника.

Тосін є гравцем Челсі з липня 2024 року. Він приєднався до команди на правах вільного агента після завершення контракту з Фулгемом, за який виступав упродовж попереднього етапу кар’єри.

Минулого сезону Адарабіойо провів 29 матчів на клубному рівні та забив два голи. У Тоттенгемі англієць має посилити центральну зону оборони й додати конкуренції за місце в основному складі.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем також орендує в Челсі українського вінгера Михайла Мудрика.