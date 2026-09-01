Сергій Разумовський

У договорі між Челсі та Тоттенгемом щодо оренди українського вінгера Михайла Мудрика прописана значна сума потенційного викупу. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, лондонські клуби завершили оформлення річної орендної угоди ввечері напередодні. Мудрик виступатиме за Тоттенгем до завершення сезону-2026/27.

Після закінчення оренди Тоттенгем матиме право викупити контракт українського футболіста. Опція не є обов’язковою для активації, однак її сума перевищує 50 мільйонів євро.

Водночас Тоттенгем зможе домовитися з Челсі про меншу суму трансферу. Для цього клубу доведеться попередньо досягти домовленості щодо особистих умов Мудрика.

За даними джерела, пропозиція Тоттенгема виявилася для Челсі привабливішою за інші варіанти. Раніше повідомлялося про зацікавленість у Мудрику з боку Лідса та Брентфорда, однак саме Тоттенгем зміг погодити перехід українця.

У новій команді Мудрик працюватиме під керівництвом Роберто Де Дзербі. Італійський тренер уже знайомий із футболістом за спільною роботою в Шахтарі.