Офіційно: Саутгемптон не зіграє у фіналі плей-оф Чемпіоншипа
Арбітражна комісія Футбольної ліги Англії не пішла на зустріч «святих»
27 хвилин тому
Арбітражна комісія Футбольної ліги Англії (EFL) відхилила апеляцію Саутгемптона. Про це повідомив офіційний сайт клубу.
Це означає, що відсторонення від фіналу плей-оф Чемпіоншипа залишається чинним, і команда не зможе поборотись за вихід в АПЛ.
Клуб визнано винним у численних порушеннях регламенту Англії, зокрема у несанкціонованій зйомці тренувань інших команд після слухання у справі щодо шпигунства за тренуванням Мідлсбро.
19 травня Незалежна дисциплінарна комісія EFL ухвалила рішення виключити Саутгемптон із фіналу плей‑оф та позбавити команду 4 очок у турнірній таблиці Чемпіоншипа сезону-2026/27.
Замість «святих» у фіналі плей‑оф 23 травня проти Галла має зіграти Мідлсбро.
Нагадаємо, Саутгемптону було висунуто перші звинувачення у п'ятницю, 8 травня, а подальші звинувачення були висунуті в неділю, 17 травня, щодо додаткових порушень протягом сезону 2025/26.
