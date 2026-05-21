Володимир Кириченко

Арбітражна комісія Футбольної ліги Англії (EFL) відхилила апеляцію Саутгемптона. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Це означає, що відсторонення від фіналу плей-оф Чемпіоншипа залишається чинним, і команда не зможе поборотись за вихід в АПЛ.

Клуб визнано винним у численних порушеннях регламенту Англії, зокрема у несанкціонованій зйомці тренувань інших команд після слухання у справі щодо шпигунства за тренуванням Мідлсбро.

19 травня Незалежна дисциплінарна комісія EFL ухвалила рішення виключити Саутгемптон із фіналу плей‑оф та позбавити команду 4 очок у турнірній таблиці Чемпіоншипа сезону-2026/27.

Замість «святих» у фіналі плей‑оф 23 травня проти Галла має зіграти Мідлсбро.

Нагадаємо, Саутгемптону було висунуто перші звинувачення у п'ятницю, 8 травня, а подальші звинувачення були висунуті в неділю, 17 травня, щодо додаткових порушень протягом сезону 2025/26.