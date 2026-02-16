Офіційно. Зінченко через травму пропустить залишок сезону
Аякс шокував заявою щодо футболіста збірної України
1 день тому
Олександр Зінченко/фото: Аякс
У 23-му турі Ередивізі амстердамський Аякс на своєму полі розгромив Фортуну Сіттард із рахунком 4:1. У цьому матчі лівий захисник Аякса Олександр Зінченко отримав серйозну травму коліна.
Зазначається, що 29-річному українському футболісту буде потрібно хірургічне втручання, через що він пропустить решту частину сезону.
«Обстеження в лікарні показало, що необхідна операція. Вона відбудеться найближчим часом. 29-річному гравцеві збірної України належить тривалий період реабілітації, а це означає, що він не зможе зіграти в цьому сезоні», – написала пресслужба Аякса.