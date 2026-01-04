Белью назвав наступного претендента на трон Усика
Тоні висловив впевненість, що британець зможе стати новим лідером дивізіону
близько 1 години тому
Британський колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью назвав бійця, який, на його думку, зможе зайняти місце абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO) після завершення його кар’єри.
У недавньому інтерв’ю для Football Blog Белью висловив підтримку Мозесу Ітаумі (13-0, 11 KO).
Олександр Усик рано чи пізно вирішить піти зі спорту і скаже: «З мене вистачить». Після цього всі інші бійці будуть боротися за пояси, з’являться менш імениті чемпіони, а потім на арену вийде Мозес Ітаума і знову всіх зачистить. Так з’явиться новий дійсний, беззаперечний об’єднаний чемпіон. Але йому доведеться пройти через складний перший рік.
Усик може провести бій з Вайлдером у США — Лапін розкрив деталі.