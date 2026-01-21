Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився своєю оцінкою місця володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) в історії боксу. Слова наводить Fightlens.

Мій топ-5 надважковаговиків усіх часів: Мохаммед Алі, Леннокс Льюїс, Майк Тайсон, Джо Фрейзер, Джордж Форман. Але я, мабуть... я б, можливо, поставив Олександра Усика туди перед Фрейзером.

Людям не сподобається, що я ставлю туди Усика, бо вони скажуть про його „послужний список“. Але його послужний список — це перемога над чоловіками, майже вдвічі більшими за нього! Він прийшов із крузервейту і абсолютно розірвав надважкий дивізіон.

І не кажіть, що дивізіон був слабким. Тайсон Ф’юрі міг би конкурувати в будь-яку еру. Ентоні Джошуа теж. Олександр Усик зміг би побити майже всіх надважковаговиків в історії.