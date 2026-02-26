Оформив хет-трик і став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Нагорода знайшла свого героя
1 день тому
Фото - Getty Images
УЄФА оголосив найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей плей-оф.
Звання найкращого футболіста дісталося форварду Атлетіко Александеру Серлоту, який у матчі з Брюгге оформив хет-трик і допоміг мадридській команді пройти в 1/8 фіналу турніру.
Топ-3 найкращих замкнули Йєнс Петтер Хауге з Буде-Глімта та Орельєн Тчуамені з Реала.
Свого суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко дізнається 27 лютого.
Поділитись