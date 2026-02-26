Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував прохід своєї команди до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА після двоматчевого протистояння з Монако. За сумою двох зустрічей парижани здобули путівку до наступного раунду.

Ми заслужили на цей вихід далі, але було важко, тому що, на мій погляд, рахунок залишався слизьким — це був матч-пастка. Бувають моменти, коли втрачаєш точність і складно повернути колишній рівень. Потрібно радіти тому, що ми зробили і що зуміли подолати цей непростий відрізок, — наводить слова Луїса Енріке Footmercato.

У 1/8 фіналу турніру ПСЖ зіграє проти Барселони або Челсі. Остаточну пару визначить жеребкування.

Фінал нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року в Будапешті на стадіоні Пушкаш Арена.