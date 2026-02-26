У п’ятницю, 27 лютого 2026 року, відбудеться жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026. Церемонія стартує о 13:00 за Києвом у Домі європейського футболу в Ньйоні, Швейцарія. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Хто зіграє в 1/8 фіналу

До жеребкування долучаться 16 клубів. Вісім із них напряму пробилися до цієї стадії за підсумками лігового етапу та отримали статус сіяних:

Арсенал

Баварія

Ліверпуль

Тоттенгем Готспур

Барселона

Челсі

Спортінг

Манчестер Сіті

Ще вісім команд подолали стадію додаткового плейоф:

Реал Мадрид

Парі Сен-Жермен

Ньюкасл Юнайтед

Атлетіко Мадрид

Аталанта

Байєр Леверкузен

Галатасарай

Буде-Глімт

Як проходитиме жеребкування

Сіяні клуби сформують пари відповідно до позицій у таблиці лігового етапу: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8. Кожна пара розподілятиметься по різних частинах турнірної сітки. Спочатку визначать розташування команд, які посіли 7–8 місця, а завершать процедуру клубами з першої двійки.

Після формування сітки стане відомий повний шлях кожної команди до фіналу. Додаткових жеребкувань перед чвертьфіналом і півфіналом не передбачено.

Команди з однієї країни можуть зустрітися між собою вже на стадії 1/8 фіналу. Також можливі повторні протистояння клубів, які грали один проти одного на ліговому етапі.

Де дивитися церемонію

Пряма трансляція буде доступна на офіційному сайті УЄФА, а також на платформі UEFA.tv та в офіційному застосунку турніру. В Україні жеребкування покаже сервіс Мегого.

Календар плейоф

1/8 фіналу: 10/11 та 17/18 березня 2026 року

Чвертьфінали: 7/8 та 14/15 квітня 2026 року

Півфінали: 28/29 квітня та 5/6 травня 2026 року

Фінал: 30 травня 2026 року

Вирішальний матч турніру відбудеться в Будапешті на стадіоні Пушкаш Арена.