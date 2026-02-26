Жеребкування плейоф Ліги чемпіонів 25/26: дата, місце та формат
УЄФА визначить сітку 1/8, 1/4 і 1/2 фіналу 27 лютого в Ньйоні
У п’ятницю, 27 лютого 2026 року, відбудеться жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026. Церемонія стартує о 13:00 за Києвом у Домі європейського футболу в Ньйоні, Швейцарія. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Хто зіграє в 1/8 фіналу
До жеребкування долучаться 16 клубів. Вісім із них напряму пробилися до цієї стадії за підсумками лігового етапу та отримали статус сіяних:
Арсенал
Баварія
Ліверпуль
Тоттенгем Готспур
Барселона
Челсі
Спортінг
Манчестер Сіті
Ще вісім команд подолали стадію додаткового плейоф:
Реал Мадрид
Парі Сен-Жермен
Ньюкасл Юнайтед
Атлетіко Мадрид
Аталанта
Байєр Леверкузен
Галатасарай
Буде-Глімт
Як проходитиме жеребкування
Сіяні клуби сформують пари відповідно до позицій у таблиці лігового етапу: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8. Кожна пара розподілятиметься по різних частинах турнірної сітки. Спочатку визначать розташування команд, які посіли 7–8 місця, а завершать процедуру клубами з першої двійки.
Після формування сітки стане відомий повний шлях кожної команди до фіналу. Додаткових жеребкувань перед чвертьфіналом і півфіналом не передбачено.
Команди з однієї країни можуть зустрітися між собою вже на стадії 1/8 фіналу. Також можливі повторні протистояння клубів, які грали один проти одного на ліговому етапі.
Де дивитися церемонію
Пряма трансляція буде доступна на офіційному сайті УЄФА, а також на платформі UEFA.tv та в офіційному застосунку турніру. В Україні жеребкування покаже сервіс Мегого.
Календар плейоф
1/8 фіналу: 10/11 та 17/18 березня 2026 року
Чвертьфінали: 7/8 та 14/15 квітня 2026 року
Півфінали: 28/29 квітня та 5/6 травня 2026 року
Фінал: 30 травня 2026 року
Вирішальний матч турніру відбудеться в Будапешті на стадіоні Пушкаш Арена.
