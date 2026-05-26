Форвард Полісся Олександр Філіппов став автором першого забитого м’яча у поєдинку 30-го туру проти Руху. Саме його влучний удар на 27-й хвилині допоміг господарям здобути 18 перемогу в сезоні. Цей чемпіонат України Полісся завершило на третьому місці.

Олександр, що для тебе значить завоювання бронзових медалей?

Це ознака великого труда, не тільки цього сезону, а взагалі, у кар’єрі. У нас завжди є цілі, ми хотіли здобути медалі. Перед нами стояло завдання – потрапити у трійку найкращих команд України. Дійсно, була інтрига в УПЛ до останнього туру. Це добре для українського футболу. Є емоції. Головне, що ми перемогли та здобули бронзові медалі.

Сьогодні твій гол усе вирішив?

Ні. Ви розумієте, що рахунок 1:0 досить хиткий. Потрібно було закріпити успіх нам. Емоції нас перехльостували та у другому таймі, ми приймали невірні рішення. Добре, що забили другий м’яч під кінець матчу та довели зустріч до бажаного для нас результату.

У минулому році ти з Олександрією ти здобув срібло, зараз бронзу. У сезоні 2025-2026 ти забив 4 м’ячі в УПЛ. Як для тебе склався цей чемпіонат?

Звичайно, футбол колективна гра. Для нашої команди це гарний результат. На початку чемпіонату ми втратили багато очок. Тоді ми грали у кваліфікації Ліги конференцій. Потім ми наздоганяли наших суперників у чемпіонаті України. Я вдячний Богу, що дає мені грати у футбол, у такій класній команді. Для Полісся третє місце це тільки початок, далі ми будемо покращувати свої результати.

- Ти давно знаєш Руслана Ротаня. Розкажи про вашого головного тренера, декільками словами?

Руслан Петрович дуже емоційна людина, та дуже вибаглива до деталей. Ротань хоче вижати з нас максимум. Думаю, що це йому вдається. Кожен рік Руслан Петрович здобуває результат.

Питання по виступу Полісся у євро кубках. Щоб попасти у групу Ліги конференцій треба пройти трьох суперників. Це можливо зробити влітку цього року?

Будемо робити усе можливе від нас. Важливо добре підготуватися на зборах. Гадаю, що в нас усе вийде. Треба ставити перед командою амбітні цілі. З таким керівництвом, з такими уболівальниками усе вийде.

За цей рік Полісся стало сильніше, як команда?

Звичайно, ми зрозуміли вимоги головного тренера. В тактичному, та командному плані ми стали сильнішими. Будемо ставити амбітні цілі, та йти до них.