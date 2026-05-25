У Поліссі пообіцяли шокувати літніми трансферами. Буткевич зробив гучну заяву
Житомиряни вперше в історії здобули медалі УПЛ
близько 15 годин тому
Геннадій Буткевич. Фото: ФК Полісся
Президент Полісся Геннадій Буткевич анонсував можливе серйозне підсилення команди під час літнього трансферного вікна. Його цитує пресслужба клубу.
За словами бізнесмена, житомирський клуб уже працює над новачками перед стартом у єврокубках. Буткевич зазначив, що у Полісся є сильна скаутська група, яка вже підібрала кандидатів для підсилення складу.
Треба підсилення. У нас дуже добра скаутська група. Вже підібрані кандидати – і це буде маленький шок для когось.