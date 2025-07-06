Олександрія, яка стала віце-чемпіоном Української Прем'єр-ліги, серйозно націлилася на посилення лінії оборони. За інформацією ТаТоТаке, клуб веде просунуті переговори з центральним захисником із Кот-д’Івуару Жосленом Беїратшем.

25-річний івуарієць має значні фізичні дані (зріст – 192 см) і однаково впевнено діє обома ногами. У його активі – виступи в Італії за Джорджоні 1911 року, а також в Албанії за Тирану та ФК Динамо. Останнім клубом захисника був молдавський Шериф.

Сторони вже близькі до досягнення угоди. Якщо угода відбудеться, Беїратш підпише контракт із українським клубом на правах вільного агента, про це повідомило ТаТоТаке.

Нагадаємо, Олександрія незабаром стартує у Лізі конференцій із другого відбіркового раунду. Суперником команди стане переможений пари АЕК Ларнака - Партизан, а самі матчі пройдуть 24 і 31 липня.

Минулий сезон став історичним для городян, адже команда вперше у своїй історії посіла друге місце в УПЛ.

Раніше Шепелєв відреагував на припинення співпраці з Олександрією.