Центральний півзахисник Володимир Шепелєв в інтерв’ю сайту «Український футбол» пояснив, чому Олександрія оголосила про припинення співпраці.

«Читав в інтернеті теж цю новину, бачив, що вони мені подякували, і я їм відповів теж – спасибі, але на сто відсотків ще нічого не знаю… Наскільки я розумію, про продовження угоди [з боку клубу] навіть і не йшлося, бо у нас в принципі була домовленість на пів року. В мене просто закінчився контракт. От і все.

Та, знаєте, я ще не зідзвонювався зі своїм агентом, тому не можу вам дати точну відповідь… Можливо й дійсно в Олександрію вже не повернусь. Потрібно ще розібратися до кінця».