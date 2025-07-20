Бразильський універсал Сідней, що грає за Лівий Берег, зацікавив Олександрію, повідомляє «Інсайди від Пасічника 2.0».

Наразі це не є пріоритетним варіантом на цю позицію для керівництва клуба, але точно одним з найбільш реальних.

Угода між гравцем та столичним клубом діє до 2027 року, тож клуб Першої ліги може претендувати на компенсацію за Сіднея.

В сезоні 2024/25 Сідней відіграв за ЛБ 22 матчі, на його рахунку 4 голи. Transfermarkt оцінює бразильця в 250 тисяч євро.

Стали відомі час і дати проведення матчів 1 туру УПЛ 25/26.