Павло Василенко

Відомий український захисник Богдан Бутко підписав контракт з Олександрією до кінця сезону з опцією пролонгації на один рік. Про це повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке.

Нагадаємо, що останнім клубом Бутка був Чорноморець, за який він виступав з липня 2024 року по липень 2025 рік: 25 матчів, один гол, два асисти. Останні пів року футболіст перебував у статусі вільного агента.

Найбільше він відомий своєю грою за Шахтар з 2016 року по 2019 рік: 64 матчі, один гол, 13 асистів та збірну України: 33 матчі, один асист.

Олександрія пішла на зимову паузу на 15-му місці у таблиці УПЛ, набравши 11 очок за 16 матчів.