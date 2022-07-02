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«Олександрія» підписала захисника і форварда «Волині»

Луцький клуб може не зіграти в наступному сезоні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
00:20
«Олександрія» підписала захисника і форварда «Волині»
Богдан Кобзар / Фото - ФК Олександрія

Відразу два футболісти приєдналися до «Олександрії». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Так, у ряди «городян» перейшли захисник Олександр Мартинюк і нападник Богдан Кобзар. Обом гравцям по 20 років.

Раніше виконавці виступали за «Волинь». Контракти з «Олександрією» діють до 31 травня 2025 року.

Луцький же клуб ризикує не заявитися на наступний сезон.

Сергій Стаднюк
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Олександрія Волинь

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