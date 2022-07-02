«Олександрія» переглядає молодого форварда «Волині»
«Олександрія» підписала захисника і форварда «Волині»
Луцький клуб може не зіграти в наступному сезоні
Богдан Кобзар / Фото - ФК Олександрія
Відразу два футболісти приєдналися до «Олександрії». Про це повідомляє прес-служба клубу.
Так, у ряди «городян» перейшли захисник Олександр Мартинюк і нападник Богдан Кобзар. Обом гравцям по 20 років.
Раніше виконавці виступали за «Волинь». Контракти з «Олександрією» діють до 31 травня 2025 року.
Луцький же клуб ризикує не заявитися на наступний сезон.
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