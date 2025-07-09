Футболісти Олександрії продовжують другу частину свого навчально-тренувального збору в Австрії, де провели контрольну зустріч із угорським Залаегерсегом.

Після невдалого старту зборів, адже українська команда поступилася хорватській Рієці з розгромним рахунком 1:4, уболівальники чекали на покращення. Угорський клуб здавався легщим суперником, адже минулого сезону Залаегерсег посів лише десяте місце в національній першості.

Проте здобути перемогу Олександрійцям знову не вдалося. Доля матчу зважилася на 79-й хвилині, коли команда пропустила м'яч і поступилася з мінімальним рахунком.

Товариський матч. 9 липня. Австрія

Олександрія – Залаегерсег – 0:1

Гол: гол, 79

Раніше повідомлялося, що скандальний вінгер Олександрії приєднався до команди на зборах.