«Олександрія» продовжила контракт з Копиной

Півзахисник продовжить виступати в олександрійському клубі

«Олександрія» продовжила контракт з півзахисником Юрієм Копиной до 31 травня 2023 року.

Футболіст дебютував за олександрійський клуб 7 серпня 2021 року в матчі проти донецького «Шахтаря» в Києві, де «Олександрія» здобула перемогу.

У складі «Олександрії» в чемпіонаті України Копина провів 7 матчів. Ще два матчі він провів в Кубку України, де відзначився одним забитим голом у ворота «Металіста 1925».

Головний тренер «Олександрії» Юрій Гура озвучив плани команди на літнє міжсезоння.