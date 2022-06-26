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«Олександрія» продовжила контракт з Копиной

Півзахисник продовжить виступати в олександрійському клубі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:10
«Олександрія» продовжила контракт з Копиной

«Олександрія» продовжила контракт з півзахисником Юрієм Копиной до 31 травня 2023 року.

Футболіст дебютував за олександрійський клуб 7 серпня 2021 року в матчі проти донецького «Шахтаря» в Києві, де «Олександрія» здобула перемогу.

У складі «Олександрії» в чемпіонаті України Копина провів 7 матчів. Ще два матчі він провів в Кубку України, де відзначився одним забитим голом у ворота «Металіста 1925».

Головний тренер «Олександрії» Юрій Гура озвучив плани команди на літнє міжсезоння.

Рене Тер Велде
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Олександрія

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