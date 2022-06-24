«Олександрія» продовжила контракт з одним зі своїх лідерів
«Олександрія» проведе два спаринги. Один із суперників уже визначився
Юрій Гура озвучив плани команди на літнє міжсезоння
Юрій Гура / фото - ФК Олександрія
Головний тренер «Олександрії» Юрій Гура озвучив плани команди на літнє міжсезоння.
Селекційний збір відбудеться в Олександрії. Товариські матчі? Звичайно, буде два спаринги. Один із них із «Кремнем», а так ще чекаємо. Зараз важко знайти спаринг-партнера.
Переглядаємо новачків. Думаю, знайдуться. Щодо гравців, у кого контракти закінчувалися, з тими ми й продовжили. Чекаємо на своїх футболістів, українців. По Устименку… Він пішов, але футболіст гарний.
Раніше «Олександрію» покинули два футболісти.
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