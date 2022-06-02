«Олександрія» продовжила контракт з одним зі своїх лідерів

Футболіст підписав новий контракт на два роки

«Олександрія» на офіційному сайті повідомила про продовження контракту з півзахисником Олегом Кожушко до 2024 року.

24-річний Кожушко дебютував в клубі 25 липня 2021 року в матчі проти луганської «Зорі».

У складі «Олександрії» гравець провів 17 матчів, забив 3 м'яча.

Кожушко також грав за «Дніпро», «Дніпро-1»,«Колос»,«Чорноморець» та «Пюнік» (Єреван).

Нагадаємо, раніше в «Олександрії» повідомили про розставання з Тимуром Стецьковим та Денисом Устименко.