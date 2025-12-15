Тренер Олександрії знає, що потрібно для виходу з кризи аутсайдеру УПЛ
Перебудова вдарила по результатах
близько 2 годин тому
Кирило Нестеренко. Фото: ФК Олександрія
Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко оцінив гру віцечемпіона України за підсумками першої половини сезону. Його слова наводить УПЛ ТБ.
Я не знаю якусь команду, яка йде в кінці турнірної таблиці і їм легко. Цього не може бути. Звісно, складно. Усім складно. Зараз нам як ніколи потрібна ця пауза. Вже не маємо навіть ніякого шансу відступати - тільки після зимової паузи все змінювати і брати своє, - сказав Нестеренко.
Олександрія зимуватиме передостанньою командою УПЛ, маючи у своєму активі 11 очок.
