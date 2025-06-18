Олександрія та Полісся дізналися своїх суперників у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій
Стали відомі результати жеребкування
11 хвилин тому
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. Своїх суперників дізналися представники УПЛ – Олександрія та Полісся. Олександрія зіграє з невдахою пари АЕК Ларнака / Партизан, а Полісся протистоятиме тріумфатору дуелі Борац Баня-Лука / Санта-Колома.
Результати жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій
Полісся – Борац (Боснія та Герцеговина)/Санта-Колома (Андорра)
Олександрія – АЕК Ларнака (Кіпр)/Партизан (Сербія)
Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 24 та 31 липня. Переможці вийдуть до Q3 ЛК, а команди, що програють, попрощаються з єврокубками.
Донецький Шахтар також дізнався можливого суперника у Q2 Ліги конференцій на випадок поразки від Ільвеса в Q1 Ліги Європи. Це буде нідерландський АЗ Алкмаар.