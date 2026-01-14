Олімпіакос з Яремчуком вилетів з Кубку Греції
Українець вийшов на заміну
40 хвилин тому
Фото - ФК Олімпіакос
Олімпіакос українського форварда Романа Яремчука на своєму полі провів чвертьфінальний поєдинок Кубка Греції проти команди ПАОК. Гості здобули перемогу з рахунком 2:0.
Яремчук розпочав зустріч на лаві запасних і вийшов на поле вже на 31-й хвилині, відігравши решту поєдинку. В результаті поразки Олімпіакос вибув з боротьби за трофей.
Кубок Греції, 1/4 фіналу
Олімпіакос – ПАОК – 0:2
Голи: Міту, 7, Оздоєв, 15.