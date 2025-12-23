Олімпіакос офіційно продовжив контракт із головним тренером Хосе Луїсом Менділібаром, повідомляє клуб на своєму сайті. Нова угода з 64-річним іспанським фахівцем діє до літа 2027 року.

Мендилібар очолив червоно-білих у лютому 2024 року. Під його керівництвом команда, де виступає Роман Яремчук, стала чемпіоном Суперліги, виграла Кубок Греції та вперше здобула єврокубковий трофей, перемігши у Лізі конференцій.

Після 15 турів Олімпіакос набрав 36 очок і йде другим у Суперлізі, поступаючись АЕКу, що лідирує, всього одне очко. У Лізі чемпіонів греки мають п'ять очок і посідають 29 місце.

