Павло Василенко

В Іракліоні відбувся поєдинок за Суперкубок Греції. Олімпіакос, кольори якого захищає українець Роман Яремчук, переміг ОФІ Крит з рахунком 3:0.

Український форвард розпочав гру на лаві запасних і з’явився на полі на другій компенсованій хвилині другого тайму.

Основний час матчу закінчився внічию, а на початку екстратаймів Таремі реалізував пенальті. Після цього Олімпіакос забив ще двічі.

У цьому сезоні Яремчук провів за грецький клуб 13 поєдинків у всіх турнірах: чотири голи, одна передача.

Разом з Олімпіакосом Роман виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Греції.

Суперкубок Греції

Олімпіакос – ОФІ Крит – 3:0.

Голи: Таремі, 95 (пенальті), Калогеропулос, 107, Язіджі, 113.