Павло Василенко

Повернення Андре Онана до міланського Інтера може стати однією з головних трансферних інтриг наступного літа. Як повідомляє Daily Mail, представники 29-річного камерунського воротаря вже розпочали переговори з італійським клубом щодо його повноцінного переходу з Манчестер Юнайтед.

Цього тижня агенти Онана перебувають у Мілані, де обговорюють кілька можливих сценаріїв, що лише підживлює чутки про його потенційне повернення на «Сан-Сіро». Наразі голкіпер виступає на правах оренди за турецький Трабзонспор, куди він перебрався після втрати місця основного воротаря в Манчестер Юнайтед, поступившись позицією новачкові команди Сенне Ламенсу.

Хоча Онана формально не закриває для себе можливість залишитися на «Олд Траффорд», його остаточний відхід після завершення сезону виглядає найімовірнішим варіантом. У Інтері його розглядають як потенційну заміну Яну Зоммеру, який свого часу прийшов саме на місце Онани.

Сезон 2022/23 став для камерунця тріумфальним у Мілані: фінал Ліги чемпіонів, Кубок Італії та Суперкубок переконали Манчестер Юнайтед викласти понад 50 мільйонів євро за трансфер. Втім, нестабільна гра в Англії змусила клуб переглянути довіру до голкіпера.

У Туреччині Онана знову набрав форму: лише три поразки у 16 матчах і третє місце Трабзонспора в Суперлізі. Його контракт з Манчестер Юнайтед діє ще два з половиною роки, тож для повернення до Італії сторонам, ймовірно, доведеться домовлятися про дострокове розірвання угоди.