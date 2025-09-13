Павло Василенко

Андре Онана став одним із найбільш високооплачуваних футболістів Туреччини. Камерунський воротар перейшов до Трабзонспора в оренду з Манчестер Юнайтед і отримуватиме більш ніж значну зарплату.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, завдяки бонусам Онана зароблятиме в новому сезоні більше, ніж якби залишився в Прем'єр-лізі. Його зарплата є найвищою в Трабзонспорі та однією з найвищих у турецькій лізі.

Видання Daily Mail уточнює, що з урахуванням запланованих бонусів та суми, отриманої при підписанні контракту, Онана зароблятиме вдвічі більше, ніж у Манчестер Юнайтед.

Раніше була інформація, що угода гарантує футболісту 3,51 мільйона доларів зарплати, плюс підписний бонус 1,755 мільйона. Загальна сума виплат перевищить 5,2 мільйонів доларів.

Камерунець зіграв лише один матч за «червоних дияволів» з початку сезону та був відповідальним за їх виліт з Кубка Карабао від команди Грімсбі, яка грає у четвертому дивізіоні Англії.

Нагадаємо, що за Трабзонспор виступають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан.