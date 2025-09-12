Турецький клуб Трабзонспор оголосив про оренду голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онани до завершення поточного сезону 2025/26. Право викупу в угоді не передбачене.

Камерунський воротар приєднався до Манчестер Юнайтед улітку 2023 року, перейшовши з італійського Інтера. За цей час він провів 102 матчі в усіх турнірах, 24 з них завершив без пропущених м’ячів, але загалом пропустив 150 голів.

За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість 29-річного Онани оцінюється у 25 мільйонів євро.

Раніше, Онана потрапив у скандал після матчу збірної Камеруну.