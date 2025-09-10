Павло Василенко

Андре Онана знову опинився в центрі скандалу. Камерунець, який і так перебуває під шквалом критики, втратив самовладання після матчу відбору на чемпіонат світу між збірними Камеруну та Кабо-Верде.

Його команда поступилася з мінімальним рахунком 0:1, а сам воротар став головним винуватцем гола суперника – він не вийшов назустріч нападнику, дозволивши тому спокійно пробити у ворота.

Після фінального свистка ситуація лише загострилася. У соціальних мережах з’явилося відео, на якому вболівальник намагається зробити селфі з Онаною, але замість усмішки отримує різке відштовхування. Поведінка голкіпера викликала хвилю обурення серед фанатів.

Проблеми камерунця тривають і на клубному рівні. За Манчестер Юнайтед він цього сезону вийшов на поле лише один раз – у матчі Кубка ліги проти Грімсбі, який завершився для «червоних дияволів» вильотом.

Британська преса повідомляє, що Онана готується залишити Манчестер Юнайтед і може приєднатися до турецького Трабзонспора на правах оренди.