Павло Василенко

Турецький клуб Трабзонспор досяг усної домовленості зі своїми колегами з Манчестер Юнайтед щодо трансферу Андре Онани, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Тепер остаточне слово щодо завершення угоди матиме сам воротар.

Трансферне вікно у Туреччині закривається в середині вересня, тож у камерунеця є більше тижня, щоб розглянути свої варіанти.

В останній день трансферного вікна Манчестер Юнайтед придбав бельгійського воротаря Сенне Ламменса, який, як вважається, довгостроково виступатиме в основному складі.

Трабзоспор, за якийвиступають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан, також терміново шукав серйозне ім'я на позиції воротаря після продажу Угурджана Чакіра Галатасараю за 33 мільйони євро плюс три бонуси.