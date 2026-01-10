Павло Василенко

Кар’єра нігерійського нападника Віктора Боніфейса у Вердері може завершитися значно раніше, ніж очікували в клубі та сам футболіст. Гравець змушений перенести серйозну операцію на коліні, яка запланована на неділю в австрійському Інсбруку. Через хірургічне втручання Боніфейс вибуде зі складу бременців на кілька місяців, що ставить під сумнів його подальші виступи за команду з Бундесліги.

Керівник футбольних операцій Вердера Петер Німаєр не приховує занепокоєння ситуацією. За його словами, майбутнє нігерійця в клубі наразі виглядає вкрай туманним.

«Віктор орендований у нас лише до кінця сезону. Попереду на нього чекає тривале відновлення, і ми не можемо з упевненістю сказати, чи він ще вийде на поле у футболці Вердера», – зазначив Німаєр у коментарі для агентства DPA.

Контрактні права на 25-річного форварда належать Баєру, з яким у нього чинна угода до 30 червня 2026 року. За оцінкою порталу Transfermarkt вартість Боніфейса становить 12 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Боніфейс провів за Вердер 11 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.