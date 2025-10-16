Павло Василенко

ЛНЗ підписав контракт з центральним захисником Іваном Єрмачковим, який раніше був вільним агентом після відходу з другої команди німецького Вердера з Бремена. Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.

Портал Transfermarkt інформує, що контракт розрахований до 30 червня 2027 року.

20-річний Єрмачков раніше також виступав за юнацькі команди Колоса з Ковалівки, німецького Вупперталя і Вікторії з Берліна. Він покинув структуру Вердера в кінці літнього трансферного вікна.

За час гри в Німеччині українець забив чотири голи в 28 поєдинках у всіх турнірах.

ЛНЗ наразі посідає шосте місце в чемпіонаті з 14 очками у восьми матчах.

19 жовтня черкаська команда на своєму стадіоні прийме Колос.