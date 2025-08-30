Баєр у більшості втратив перемогу над Вердером, Айнтрахт на виїзді обіграв Гоффенгайм
Зіграно чотири матчі чемпіонату Німеччини
У поєдинку другого туру Бундесліги Вердер на своєму полій приймав Баєр. Зустріч завершилася внічию з рахунком 3:3.
Відзначимо, що Вердер грав у меншості з 63-ї хвилини після вилучення Нікласа Штарка і зумів після цього відігратися, забивши два мячі.
В інших матчах туру Штутгарт переміг Бруссію М (1:0), Айнтрахт на виїзді впевнено розібрався з Гоффенгаймом (3:1), а Лейпциг вдома обіграв Гайденгайм – 2:0.
На перше місце вийшов Айнтрахт, у якого шість очок.
Бундесліга, 2-й тур
Вердер – Баєр – 3:3
Голи: Шмід, 44 (пен), 76, Кулібалі, 90+6 – Шик, 5, 64, 35.
Штутгарт – Боруссія Менхенладбах – 1:0
Гол: Андрес, 79.
Лейпциг – Гайденгайм – 2:0
Голи: Баумгартнер, 48, Ромуло, 78.
Гоффенгайм – Айнтрахт – 1:3
Голи: Промель, 90+1 – Доан, 17, 27, Урзун, 51.
