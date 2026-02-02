Павло Василенко

Майбутнє Марка-Андре тер Штегена в оренді у Жироні опинилося під серйозним питанням. Німецький воротар зазнав травми стегна, яка може залишити його поза футболом на тривалий термін і поставити хрест на нинішньому сезоні.

Кілька днів тому Барселона віддала 33-річного голкіпера в оренду до Жирони, де він встиг провести лише два матчі. Однак у поєдинку проти Ов’єдо тер Штеген отримав пошкодження, після якого медичний прогноз виявився невтішним. За інформацією іспанських ЗМІ, період відновлення може тривати від двох до чотирьох місяців, і не виключено, що воротар більше не з’явиться на полі цього сезону.

На тлі цих подій з’явилися чутки про можливе дострокове припинення оренди. Втім, журналіст Фернандо Поло з Mundo Deportivo повідомляє, що цього не станеться. Жирона не планує розривати угоду, і тер Штеген залишатиметься гравцем клубу щонайменше до кінця червня. Водночас Барселона дозволить йому проходити реабілітацію на своїй базі.

Чергове ушкодження стало серйозним ударом для самого футболіста, який розраховував через стабільну ігрову практику повернутися на топ-рівень та підготуватися до чемпіонату світу. Тепер його участь у турнірі опинилася під великим сумнівом.

Проблеми виникли й у Жирони: клуб може бути змушений терміново шукати нового воротаря. Серед потенційних варіантів називають Рубена Бланко.

Нагадаємо, що за Жирону виступають три українці – голкіпер Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков та форвард Владислав Ванат.