Голкіпер Марк-Андре тер Штеген опублікував щире звернення після тимчасового відходу з Барселони. До кінця поточного сезону німецький воротар виступатиме за Жирону на правах оренди.

Сьогодні мій останній день у цьому сезоні з моїми партнерами по команді та персоналом Барселони, і в мене справді змішані почуття. Зараз мене переповнюють спогади та емоції. Майже 12 років цей клуб, і особливо ця роздягальня, були моїм домом. Місцем, де я виріс як гравець і як особистість та де пережив незабутні моменти. Я відчуваю глибоку вдячність і гордість. Я люблю цей клуб, це місто й цей регіон. Вони зберігають у мені відчуття, яке ніколи не згасне. Ваша підтримка протягом усіх цих років була неймовірною, дякую вам від усього серця. Звернення до роздягальні: дякую вам за стільки років разом, за спільне життя, сміх, боротьбу та повагу. Я ношу вас у собі. Для мене було великою честю носити капітанську пов’язку, і ця честь назавжди залишиться зі мною. Тепер моя подорож продовжується в Каталонії, і я з нетерпінням чекаю того, що попереду. Бажаю вам усього найкращого до кінця сезону й сподіваюся побачити ще багато здобутих трофеїв. До скорої зустрічі, — написав Тер Штеген в Instagram.