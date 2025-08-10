Ось чого Ліверпуль не зробив для Трента. Жахлива різниця
Футболіст цього літа перейшов у Реал
близько 2 годин тому
Трент Александер-Арнольд покинув Ліверпуль кілька тижнів тому. 26-річний гравець не отримав такого ж прощання в соціальних мережах, як інші гравці червоних.
Правий захисник провів більшу частину своєї кар'єри на «Енфілді», зігравши за Ліверпуль 354 матчі, забивши 23 голи та віддавши 92 результативні передачі.
Трент-Арнольд вирішив змінити клуб. У червні мадридський Реал підписав з ним контракт за 10 мільйонів євро.
Ліверпуль попрощався з випускником своєї молодіжної академії лаконічною заявою. Інші гравці, які покинули клуб протягом цього трансферного вікна, можуть очікувати більш розгорнутих оголошень.
У випадку оголошень про відхід Дарвіна Нуньєса, Луїса Діаса та Джарелла Кванса, червоні підготували пам'ятну графіку, подяки та побажання успіхів на решту їхньої кар'єри. Трент таких слів не отримав.
Александер вже зіграв п'ять матчів за Реал, віддавши дві результативні передачі.
Мадридська команда розпочне сезон ліги 19 серпня домашнім матчем першого раунду проти Осасуни.